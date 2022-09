Affaire Pogba : La mère de Paul et Mathias soumise à d'horribles images pour lui mettre la pression

Chaque jour apporte son lot de nouvelles plus surprenantes les unes que les autres dans l'affaire qui implique la star des Bleus, Paul Pogba. Fin août, son grand frère Mathias a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il annonce qu'il va bientôt faire de grosses révélations concernant le footballeur de la Juventus de Turin. Une vidéo qui a fait un énorme buzz et qui a déclenché une affaire judiciaire et médiatique de grande ampleur. Paul Pogba ne s'en est pas laissé compter et l'on a appris rapidement qu'il s'était rendu à la police pour indiquer aux enquêteurs être victime d'extorsion dans cette affaire.

Visiblement, l'enquête avance plutôt bien puisqu'hier, on a appris que plusieurs hommes viennent d'être mis en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour "extorsion en bande organisée et tentative" ouverte par la justice française. Mathias Pogba se serait rendu de lui-même à la police et 4 autres personnes ont également été mises en garde à vue dans cette affaire et un des suspects aurait un lourd casier judiciaire. La mère de Paul Pogba est un autre personnage central de cette affaire et elle fait partie des premières personnes interrogées par les enquêteurs. Si on a appris dans un premier temps qu'elle a confirmé la version de son plus jeune fils, de nouvelles informations la concernant viennent de sortir.

Des photos qui font froid dans le dos

D'après un article du Parisien sorti dans la matinée, l'interrogatoire de Yeo Moriba, la mère des frères Pogba, aurait été particulièrement traumatisant pour cette dernière. Afin de lui mettre la pression et l'inciter à parler, les enquêteurs lui auraient montré la blessure par balle à la main reçue par un des hommes en garde à vue actuellement, ainsi que la voiture brûlée d'un autre. Ces derniers ont affirmé lors de leur garde à vue avoir été victimes de menaces de la part de personnes impliquées dans l'affaire.

On ne sait pas si ces éléments ont permis de délier les langues et notamment celle de Yeo Moriba, mais l'enquête se poursuit toujours et Mathias Pogba a affirmé aux enquêteurs qu'il était bien à l'initiative de la vidéo et qu'il ne serait donc pas soumis à des pressions, comme certains l'ont affirmé récemment.