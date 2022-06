Affaire PPDA contre Florence Porcel : l'enquête connait un rebondissement...

C'est une nouvelle étape qui commence dans la saga judiciaire dans laquelle se retrouve Patrick Poivre d'Arvor, accusé par des dizaines femmes de faits d'harcèlement sexuel ou de viols. Une affaire entamée en 2021 par la première plainte déposée contre lui par Florence Porcel, qui a ouvert la voie à d'autres victimes supposées. Alors qu'elle a déposé une seconde plainte après le classement sans suite de la première, la justice vient de décider d'aller plus loin.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a étendu mardi 28 juin 2022 les poursuites de l'information judiciaire visant Patrick Poivre d'Arvor à des faits apparaissant prescrits dénoncés par l'écrivaine Florence Porcel, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP. De quoi chercher des preuves, faits ou témoignages dans un passé parfois très loin... Florence Porcel, aujourd'hui âgée 38 ans, accuse l'ancien présentateur vedette de TF1 devenu paria de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009, ce qu'il conteste. Les faits de 2004, classés sans suite pour prescription lors d'une enquête préliminaire en 2021, n'étaient pas inclus jusqu'à présent dans l'information judiciaire actuellement menée par un juge d'instruction à Nanterre.

En infirmant mardi 28 l'ordonnance de ce juge, la cour d'appel "permet à l'instruction de poursuivre sur l'ensemble des faits et de trancher, dans un second temps, sur leur prescription ou pas, a souligné la source proche du dossier. La défense de Patrick Poivre d'Arvor "attend de disposer des éléments plus précis avant de réagir et de commenter, le cas échéant, une décision de justice qui s'affranchirait des règles de prescription", a déclaré à l'AFP Jacqueline Laffont, qui confirme que son client n'a pas été entendu, à ce jour, par le juge d'instruction.

Pour rappel, Patrick Poivre d'Arvor a nié toutes les accusations portées contre lui, et porté plainte en avril, avec constitution de partie civile, contre 16 de ses accusatrices qu'il accuse de dénonciation calomnieuse. Il reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.