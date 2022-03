Alain Chamfort de retour sur scène, soutenu par Pascal Obispo et Natasha St-Pier !

Alors qu'ils l'attendaient le 11 mars dans la mythique salle du Grand Rex, ses fans avaient été déçus : Alain Chamfort, touché par une contamination au Covid-19 en plein rebond de l'épidémie avait dû annuler la date, reportant son concert de quelques jours. Ce mercredi 23 mars, le chanteur de 73 ans a donc fait salle comble sur les Grands Boulevards pour présenter son album Symphonique Dandy.

Dans un costume brillant, avec un noeud papillon et son charme habituel, il méritait parfaitement le nom de son album ! Véritable dandy, accompagné d'un orchestre complet, il a chanté toutes les chansons de son nouvel album, qui sont en réalité des réarrangements symphoniques de ses plus grands tubes. Et le public l'a suivi, entonnant ses airs les plus connus comme Manureva, Bambou ou encore Le temps qui court.

Un public composé notamment de plusieurs célébrités, venues l'admirer sur scène. Certains de ses collègues avaient par exemple fait le déplacement comme Pascal Obispo. Les deux chanteurs se connaissent très bien : ils avaient partagé la scène de Taratata il y a quelques mois pour une reprise de Musique, de France Gall. L'interprète de Tombé pour elle a retrouvé dans le public son amie Natasha St-Pier, avec qui il a beaucoup collaboré par le passé.

Les deux artistes avaient notamment chanté ensemble Tu trouveras ou encore leur mythique duo Mourir Demain et sont restés très proches. Autre chanteuse, mais des années 80 et 90, Liane Foly avait également décidé d'aller voir Alain Chamfort en concert et n'a pas manqué de faire une petite photo avec lui en coulisses.

Autre chanteur, Matthew Peter, aperçu dans la saison 11 de The Voice, a lui aussi profité du concert, s'inspirant peut-être de l'immense carrière de son aîné pour construire la sienne... Enfin, l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve et son épouse Véronique se sont rendus au concert ensemble, tout comme le journaliste Gérard Leclerc, demi-frère de Julien Clerc et tous les jours sur C News. Celui-ci était aussi venu en couple, avec sa femme Julie.