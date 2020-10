Alessandra Sublet avec les cheveux roses : un coup de folie pour une belle raison ?

Alessandra Sublet s'engage pour Octobre Rose. Comme de nombreuses personnalités, de Laeticia Hallyday à Lucie Lucas, la présentatrice âgée de 44 ans a pris part à cette campagne de prévention organisée chaque année, qui sensibilise au dépistage du cancer du sein. Tout en appelant à se faire dépister, la compagne du jeune et séduisant Jordan Deguen a dévoilé un selfie bien singulier, avec les cheveux roses et violets. Alors, vraie couleur ou simple excentricité virtuelle pour Octobre Rose ? On soupçonne qu'un filtre Instagram particulièrement réaliste soit derrière ces reflets néon.

"Je voulais profiter d'être sur le tournage de Stars à nu pour appeler à vous faire dépister. On est en plein mois d'Octobre Rose, la lutte contre le cancer est plus que jamais active. Rappelez vous qu'un cancer dépisté à temps, tôt, est un cancer que l'on guérit plus facilement. Donc je vous encourage à prendre soin de vous, je vous embrasse bien fort", a-t-elle expliqué, toujours dans sa story Instagram, le vendredi 9 octobre 2020.

Si Alessandra Sublet évoque le tournage de l'émission Stars à nu, c'est qu'elle lutte à sa façon contre le cancer en présentant l'émission. Le 17 octobre prochain, on retrouvera sept célébrités hommes et femmes effeuillés sur TF1. "On a cartonné la saison dernière et pour la bonne cause, ça c'est chouette. On repart cette année avec ce programme sur TF1 et je suis très très contente parce que beaucoup de femmes se sont fait dépister par exemple du cancer du sein la saison dernière, beaucoup d'hommes de la prostate et donc on va repartir sur le même programme pour essayer de toucher le plus grand nombre, et ça c'est important", s'est-elle félicitée dans une interview accordée au magazine ELLE, le 9 octobre 2020.

La campagne Octobre Rose se tient jusqu'au 31 et vous pouvez en apprendre plus sur ce site.