Alessandra Sublet : Ce que la juge a osé lui sortir le jour de son premier divorce

Quand Alessandra Sublet sait ce qu'elle veut. Alors quand elle n'en a plus envie, elle ne se pose pas mille questions et elle fonce. C'est ainsi que sa vie a toujours été rythmée. En fonction de ses envies, de son bien-être aussi. C'est la raison pour laquelle elle a d'ailleurs abandonné la télévision. Après avoir animé C'est Canteloup, Stars à nu ou avoir démasqué plusieurs célébrités dans la version française de Mask Singer aux côtés d'Anggun, Kev Adams et Jarry, Alessandra Sublet a raccroché le micro. Du moins celui de l'animation. Car si elle a fait ses adieux au petit écran et à la présentation d'émissions de télé, hors de question de ne plus faire parler d'elle.

Jouer la comédie, Alessandra Sublet adore ça. Alors plutôt que de se tourner les pouces et d'entamer une reconversion aux antipodes de ce qu'elle a pu connaître jusqu'à présent, Alessandra Sublet s'est lancée un nouveau challenge, loin des prompteurs : celui de devenir actrice. Son premier défi, elle l'a d'ailleurs relevé haut la main mais non sans pression. La maman de Charlie, 10 ans et Alphonse, 8 ans, a donné la réplique à Théo Curin dans Handigang, téléfilm engagé diffusé sur TF1. Elle y incarnait la maman de l'athlète, amputé des 4 membres, prêt à défendre sa cause et celle des autres pour se faire une place de choix dans la société malgré le handicap. Si l'accueil des téléspectateurs a été mitigé, il était en tout cas toujours plus chaleureux que celui qu'elle a connu en 2009 lors de son premier divorce.

Loin de l'exemple que vous donnez

Avant d'épouser Clément Miserez et de fonder une famille avec lui, Alessandra Sublet a connu un premier mariage éclair de quelques mois à l'issue duquel elle s'est elle-même remise en question : "Plus tôt, ce matin-là, assise dans un café près du tribunal, je me suis pourtant copieusement flagellée, me disant que j'étais folle, inconscient, totalement immature de m'être mariée pour divorcer en un temps record" écrivait-elle dans J'emmerde Cendrillon, son livre autobiograhique paru aux éditions Robert Laffont.

Alessandra Sublet ne le sait pas encore mais elle ne sera pas la seule à ne pas se faire de cadeau ce jour-là. En débarquant dans la salle où se trouvait la juge et son futur ex-mari, l'animatrice s'est pris une sacrée réflexion en pleine face : "Ce n'est pas tous les jours que l'on acte le divorce d'une marieuse d'agriculteurs. [...] Vous nous répétez toutes les semaines dans votre émission à quel point l'amour est une denrée rare et vous voilà dans mon bureau pour divorce. On est loin de l'exemple que vous donnez quand on vous regarde à la télé !" Une audace face à laquelle l'animatrice n'a rien su répondre.