Alessandra Sublet décomplexée : son confinement gourmand et sans sport

Ce n'est un secret pour personne, Alessandra Sublet n'est pas du genre à suivre les diktats de la mode et de la beauté. À 43 ans, l'animatrice de TF1 a toujours fait comme bon lui semblait, et ce n'est pas en période de confinement qu'elle compte s'arrêter. Alors que beaucoup de Français profitent de cette quarantaine pour prendre soin d'eux, en faisant du sport ou en adoptant d'une alimentation plus seine dans l'espoir de pouvoir dégainer le maillot de bain cet été, Alessandra Sublet, elle, n'en a que faire. Au contraire, la jolie brune a opté pour la philosophie du laisser-aller. Un principe qui la rend heureuse et qu'elle a défendu ce dimanche 19 avril 2020.

En effet, sur Instagram, l'acolyte de Nicolas Canteloup a posté une photo d'elle la plus naturelle possible. Sans maquillage et sans filtre, elle apparaît devant sa maison, casquette sur la tête, et visage résolu face à la situation. Elle en profite alors pour faire passer un message, lequel pourrait bien donner des idées à certains internautes. "À toutes les filles !! On va pas se mentir hein?! Moi ça fait plus d'un mois que je vois passer des vidéo de sport sur les réseaux sociaux, sans compter les concours de bouffe et les compet' de pâtisseries... Ba, résultats, j'ai qu'une envie, c'est d'engloutir tout ce que je peux sans faire de sport. Et puis aussi, j'ai troqué mon dressing de la reine des neiges contre celui de mon fils et c'est tellement plus confortable. Voilà, c'est dit et que c'est bon mais que c'est bon", lit-on.

Cette publication a évidemment très bien été accueilli par ses abonnés. Ils sont nombreux a avoir salué sa prise de position et son naturel. En commentaires, Mareva Galanter lui a par exemple fait savoir qu'elle n'était pas la seule dans ce cas, Arnaud Ducret s'est quant à lui amusé de son nouveau look, mais encore Laura Tenoudji a validé son drôle de compte rendu du confinement. Nawell Madani a de son côté indiqué qu'Alessandra Sublet pouvait bien laisser ressortir son côté gourmand car, selon elle, "on aimerait toutes avoir (son) body !" Reste que la jolie brune se hâtera sans doute de se reprendre en main lorsqu'elle pourra, entre autre, retrouver son chéri de qui elle est séparée pendant cette crise. En attendant, elle assume avec plaisir son rôle de maman cool qui cohabite sereinement avec son ex-mari, Clément Miserez.