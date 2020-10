Alessandra Sublet et Kev Adams : Jolie complicité pour un soir très spécial

Kev Adams a vécu une grande soirée le 24 septembre 2020, l'ouverture de son nouveau comedy club. Il y a reçu Gad Elmaleh, Alessandra Sublet, Elie Semoun et bien d'autres amis de la comédie...

Le Fridge, situé au 64, Rue Saint-Denis dans le 1er arrondissement de Paris, a accueilli une soirée stand-up épique à laquelle ont participé Gad Elmaleh, Elie Semoun ou encore le maître des lieux, Kev Adams. L'acteur et comédien de 29 ans a discuté et rigolé avec tous les convives de l'événement. Alessandra Sublet, avec qui Kev Adams participera à la saison 2 de l'émission Mask Singer (diffusée sur TF1 à partir du 17 octobre), Camille Lellouche et Ary Abittan étaient également de la partie.

"Soirée extrêmement qualitative", a simplement écrit @kevadams sur Instagram, en légende d'un diaporama des photos de ses amis et lui au Fridge Comedy Club. Le jeune homme a également invité ses plus de 6 millions de followers à l'y rejoindre. Comme les convives de la soirée du 24 septembre, les clients de l'établissement devront porter et conserver leurs masques de protection.