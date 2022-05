Alessandra Sublet méconnaissable : Les cheveux longs et "bouboule", photos de sa "sale période" !

Dans Mask Singer sur TF1, Alessandra Sublet a pour mission de découvrir l'identité des stars cachées dans les costumes au côté d'Anggun , Kev Adams et Jarry. Cette saison 3 sera d'ailleurs la dernière pour la maman d'Alphonse et Charlie. À la fin de la saison, l'animatrice de 45 ans, que l'on retrouve ce vendredi 6 mai 2022, zappera complètement les émissions télé pour se consacrer à la comédie. Pour marquer le coup, quoi de mieux que de retrouver de vieilles photos d'Alessandra Sublet à ses débuts ? Invitée d'un numéro des Enfants de la télé à l'époque sur TF1, l'ex-compagne de Clément Miserez s'était retrouvée face à une séquence d'elle bien loin de l'image qu'elle renvoie désormais. On la découvre les cheveux longs et le visage un peu plus rond, difficilement reconnaissable (voir diaporama). Une vidéo qui avait bien fait rire tout le monde d'ailleurs.

Les années passées ont donc complètement changé Alessandra Sublet. Mais hors de question pour elle d'avoir recours à d'autres choses que l'âge pour modifier son apparence : "Je ne pourrai jamais retoucher quoi que ce soit sur moi. Je vis avec l'âge que j'ai, je n'ai aucun problème avec ça. Mais c'est une lutte et je suis très contente d'être une petite résistante sur ce point." Le naturel prime chez elle, qu'importent les critiques des internautes au sujet de son apparence et de ses rides : "C'est hyper important d'abord pour soi, de se reconnaître tel que l'on est et dans ce que l'on fait. Si je dis au photographe de m'enlever mes rides et mes pattes d'oie, j'ai l'air de quoi ? J'ai envie que la nana qui achète le magazine se dise qu'on se ressemble."

À l'approche de la cinquantaine, Alessandra Sublet est une mère épanouie, une femme assumée. Consciente que le temps passe vite, l'enquêtrice de Mask Singer ne veut pas perdre plus de temps. Moins investie dans son rôle d'animatrice, Alessandra Sublet s'est transformée en actrice. Ses premiers pas ont été diffusés il y a peu dans Handigang, téléfilm dans lequel elle joue la mère d'un lycéen handicapé. Une expérience qui lui a beaucoup plu et qu'elle a déjà hâte de recommencer. Alessandra Sublet rêverait-elle un jour de monter les marches de Cannes ? Si elle n'a pas encore répondu, elle a bizarrement déménagé juste à côté...