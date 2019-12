Alessandra Sublet : Pourquoi elle ne changera jamais de coupe de cheveux

Elle est la voix de Margaux Needler, dans le film La famille Addams, actuellement sur les écrans. Mais ce n'est pas une raison pour qu'Alessandra Sublet déserte les plateaux télé.

Interviewée par L'Express, l'animatrice de 42 ans, actuellement à l'oeuvre sur TF1 au sein du jury du programme Mask Singer, s'est confiée sur sa beauté et son style. On le savait déjà, Alessandra s'aime au naturel. Mais il faut aussi savoir que celle qui présente C'est Canteloup a un rapport bien particulier avec sa coupe de cheveux.

C'est bien quelque chose qui la caractérise, sa coupe. Un carré flou qui détonne par rapport à ses nombreuses consoeurs aux longues crinières. Hors de question pour elle de revenir au long, bien qu'elle avoue avoir arboré cette coupe "il y a longtemps". "Après des années de sport-études en danse classique, raconte-t-elle, j'ai loupé mon concours d'entrée à l'Opéra de Paris. La première chose que j'ai faite en sortant, c'est aller chez le coiffeur." Un nouveau look pour une vie loin des pointes et des tutus. Une chose est sûre, pour l'animatrice, cette époque est bel et bien derrière elle : "Les poules auront des dents avant qu'on ne me revoie avec des cheveux longs", assure-t-elle.

Séparée du père de ses enfants, Clément Miserez, depuis novembre 2018, après sept ans d'amour, l'animatrice et mère de deux enfants - Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans) - a trouvé un nouvel équilibre et révèle ne pas être prête à se remettre en couple.