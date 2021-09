Alexandra (Koh-Lanta) "perchée voire un peu débile" : accablée par les critiques, l'aventurière réplique

Alexandra a beau avoir remporté Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, et être au casting de l'actuelle saison All Stars, elle ne semble toujours pas faire l'unanimité auprès des téléspectateurs. Certains pensent même qu'elle ne mérite pas d'être de retour dans le programme de TF1. Des remarques désobligeantes qui font bondir la principale intéressée, laquelle pensait pourtant avoir réussi à démontrer qu'elle était une aventurière redoutable. Peinée et surtout très agacée par les critiques, elle y a réagit dans les pages de Télé Star, dont le numéro est à paraître lundi 27 septembre.

"J'en ai ras-le-bol qu'on me prenne encore pour l'outsider, une fille perchée voire un peu débile", a-t-elle regretté. Et de poursuivre : "Même en ayant gagné Les 4 terres, je n'ai pas une image aussi légitime que les autres, je trouve ça dingue. Il faut que je sorte un peu plus les rames pour prouver que je suis là."

Dans le dernier épisode de Koh-Lanta, La légende, Alexandra a en tout cas très certainement fait taire les mauvaises langues lorsqu'elle a battu un record lors de l'épreuve du paresseux. La maman de Lana et Fafali est parvenue à tenir 3h26 enroulée autour d'un rondin. Un incroyable exploit qui lui a permis de devancer Jade, elle qui détenait le précédent record féminin. Claude a finalement remporté l'épreuve au bout de 3h47.

Mais qu'à cela ne tienne, Alexandra a de quoi être fière. "Je dois me battre contre les préjugés comme beaucoup de personnes qui me ressemblent, pour être considérée, mais cela n'empêchera pourtant jamais certains de me traiter de molle, faible, bisounours ou perchée (...). Pourtant je suis là sur cette épreuve mythique du paresseux et je tiens...", a-t-elle rappelé sur Instagram à la suite de la diffusion, révélant avoir des cicatrices pour se rappeler de ce moment.