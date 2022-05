Alexandra Lamy : Sa ressemblance avec sa maman frappe les internautes !

Tendre hommage d'Alexandra Lamy à sa maman ce weekend pour la fête des mères ! La comédienne a fait honneur à celle qui l'a mise au monde en partageant un magnifique cliché des deux femmes sous le soleil. Une sacrée maman qui a quand même enfanté pas une mais deux comédiennes qui partagent le devant de la scène depuis de nombreuses années à la télé et au cinéma.

Derrière les grands hommes ou les grandes femmes, il y a toujours une personne de l'ombre, dit-on. La chère maman d'Alexandra Lamy ferait bien partie de cette veine, elle, qui a tout de même élevé et éduqué Alexandra et Audrey . A l'occasion de la fête des mères, c'est la première qui a fait une dédicace à sa maman en lui consacrant quelques mots sur Instagram. "Bonne fête ma moumoune bonne fête à toutes les mamans" avait commenté celle qui s'est révélée aux côtés de Jean Dujardin dans Un gars une fille sur une photo des deux femmes en lunettes de soleil se relaxant sur une terrasse verdoyante. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la maman Lamy n'a pas laissé les internautes de marbre puisque ces derniers ont rapidement fait remarquer leur ressemblance frappante, ainsi que celle avec son autre fille, Audrey. En effet, la même blondeur et le même regard ont mis la puce à l'oreille des followers qui y sont allés de bon coeur. "Audrey ressemble à sa maman", "ce n'est pas ta maman, c'est ta soeur ! Quelle ressemblance avec Audrey !!" ou encore "le sosie de votre petite soeur incroyable" pouvait-on lire.