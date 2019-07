Alexandra Rosenfeld "pas à l'aise sur le camp" : "Je n'aimais pas les blablas"

Mardi 23 juillet 2019, TF1 a diffusé un nouvel épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Une émission marquée par l'élimination d'Alexandra Rosenfeld. Effrayée par l'épreuve, Miss France 2006 a préféré abandonner. Un départ sur lequel elle est revenue sur Instagram.

Pour rappel, la jeune femme de 32 ans – qui est enceinte de son deuxième enfant – a affronté ses amies Capucine Anav et Candice Pascal lors de l'épreuve éliminatoire. Leur but ? Monter en haut d'une échelle suspendue au-dessus du vide. Tétanisée par la peur, Alexandra Rosenfeld a déclaré forfait. "Avant de partir en Afrique du Sud, je savais que j'aurais le mental pour dépasser toutes mes phobies comme les insectes, manger des horreurs et gagner les défis sportifs. J'étais sûre et certaine que mon côté compétiteur prendrait le dessus, pour mon asso Action contre la faim et ma famille. En revanche, la seule peur qui me paralysait était ma peur du vide. Je savais que ce serait insurmontable...", a dans un premier temps écrit la compagne d'Hugo Clément.

Elle a ensuite rappelé qu'au début de l'aventure, elle avait sauté à l'élastique de plus de 130 mètres dans le vide. Une épreuve qui n'a fait que renforcer sa phobie. Malgré tout, Alexandra Rosenfeld est fière de ce qu'elle a accompli au cours de cette aventure, car elle a réussi tous les autres défis.

"Au départ, j'observais vachement les autres, je parlais peu... je voulais savoir à qui j'avais à faire... j'ai vite vu que le soutien et l'esprit d'équipe régnaient. Mais malgré cela, je n'étais pas à l'aise sur le camp, je n'aimais pas les blablas, ni voter pour sauver quelqu'un, car ça signifiait en laisser trois sur le carreau. Trois personnes auxquelles je me suis attachée... Je suis très heureuse d'avoir récolté 10 000 euros pour l'association. Je souhaite bonne chance à tous les candidats ! Je vous kiffe tous", a-t-elle conclu sa publication illustrée par une photo d'elle lors de son saut à l'élastique.