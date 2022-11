Alexia Laroche-Joubert très remontée contre Sylvie Tellier : elle révèle la (vraie ?) raison de leur brouille

Elle a sous-estimé la difficulté de quitter le paquebot

Se sentant terriblement blessée par l'attitude de Miss France 2002, elle ajoute : "Ce comportement m'a vraiment mise en colère et m'a beaucoup déçue, Cette conférence de presse avait été préparée depuis longtemps et on n'a retenu que cela. Je pense qu'elle a sous-estimé la difficulté de quitter le paquebot et de voir qu'il continue à avancer sans elle."

Alexia Laroche-Joubert ne comprend donc pas l'attitude de l'ancienne directrice du comité Miss France, qui de son côté a été terriblement vexée. En effet, la maman de Solveig et d'Isaure avait recadré un journaliste qui complimentait Sylvie Tellier sur les améliorations de l'émission Miss France. Alexia avait répliqué fermement que la femme de Laurent n'avait jamais été impliquée dans la production de l'émission, et donc implicitement, qu'elle n'avait pas du tout à être complimentée sur l'élection. "Sincèrement, je n'ai jamais eu un mot de travers. ajoute Alexia Laroche-Joubert reconnaissant toutefois "une erreur de sémantique". "J'aurais dû préciser que, certes, elle n'était pas productrice, mais qu'elle avait un avait un regard artistique sur l'émission", conclut-elle.