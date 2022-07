Alix (Koh-Lanta) dévoile un étrange message : une décision radicale qui intrigue

Celle qui a participé à Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020 et a fait son retour l'année d'après dans l'édition All Stars du jeu d'aventure, a publié un intriguant message le 18 juillet 2022. Un texte assez long qui annonce qu'elle va se retirer des réseaux sociaux. La raison, elle, est floue, mais semble assez grave.

En story de sa page, l'ultra sportive Alix a écrit : "Une pause s'impose. Je me suis toujours refusée de vous partager une fausse idée de ma vie. Aujourd'hui les choses qui arrivent font en sorte que j'ai besoin d'un peu de recul par rapport à ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé. Je me suis toujours fait la promesse d'être transparente et vraie avec vous. Et aujourd'hui sans filtre j'ai juste besoin de faire un break. Merci"

Forcément, avec un message au ton aussi grave, Alix doit inquiéter sa communauté qui se demande certainement à présent ce qu'il se passe. Il faut dire que celle qui a pour habitude de dévoiler sur ses réseaux sociaux ses exploits sportifs, souvent réalisés avec son amoureux Mathieu rencontré sur le tournage de Koh-Lanta, Les 4 Terres, a vécu dernièrement des moments difficiles.

Il y a quelques mois, celle qui avait fait face au suicide de sa soeur, survenu une semaine avant sa participation aux 4 Terres, avait par exemple dévoilé que son père été de nouveau touché par un cancer. "Un nouveau cancer apparaît, l'ablation totale du côlon est nécessaire. Suite à cette opération, le diabète est bien plus difficile à gérer et il était hors de question à mon sens que mon père soit obligé de manger des repas sans aucune saveur ni goût qu'on lui proposait sous prétexte qu'il était diabétique", avait-elle déclaré. Elle tentait tout pour redonner le goût de la bonne nourriture à son papa. On espère que la décision d'Alix de quitter les réseaux sociaux n'a pas rapport avec l'état de santé de son père et qu'il se porte bien. Son silence doit en tout cas être respecté.

Son compagnon, lui, n'a rien publié concernant cette décision et l'on suppose que Mathieu la soutient à 100% dans son choix.