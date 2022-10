Alizé Cornet célèbre l'anniversaire de son frère Sébastien, un beau gosse qui lui ressemble beaucoup !

C'est une saison plutôt contrastée qu'est en train de vivre Alizé Cornet, que ce soit sur les courts de tennis, mais également dans sa vie personnelle. La championne de 32 ans a réussi un beau parcours lors de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, terminant sa course au 3e tour après une belle victoire sur Emma Raducanu notamment. Sur le plan amoureux, la Française s'est séparée de son amoureux Michael Kuzaj en août dernier après 8 ans de relation. Un homme qui avait énormément d'importance dans sa vie puisqu'il était également son entraîneur et son agent. "J'ai été en couple pendant huit ans avec un homme super important pour moi, mais aujourd'hui je suis célibataire", révélait-elle dans les pages de Voici à l'époque.

L'histoire avec Michael est donc de l'histoire ancienne pour celle qui a beaucoup fait parler d'elle durant la dernière édition de Roland-Garros. Concentrée sur sa carrière de sportive, elle n'en oublie pas pour autant la famille et notamment son frère Sébastien, qui partage la même passion pour le tennis qu'elle. Tous les deux nés à Nice, ils tapent leurs premières balles ensemble au Tennis Club des Arènes de Cimiez et une trentaine d'années plus tard, ils semblent toujours aussi proches. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 150 000 abonnés, la championne a présenté son frère à ses fans pour une journée bien spéciale. "Joyeux anniversaire mon bro que j'aime", écrit-elle sur un selfie d'eux deux (la photo est à retrouver dans le dipaorama).

Sébastien, un scientifique passionné de sport

Une belle façon de montrer tout l'amour qu'elle porte à Sébastien, ce frère avec qui elle se montre très complice et qui lui ressemble beaucoup physiquement. Plutôt discret, le jeune homme semble vivre dans le sud de la France, entre Nice et Lyon, où il possède un club de Padel, ce sport hybride entre tennis et squash dont raffole Cyril Hanouna. Scientifique dans l'âme, le frère d'Alizé Cornet possède un master en biologie et il a notamment travaillé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).