Alizée fête les 6 mois de Maggy, son adorable petite "boulette"

Il y a un mois (le 28 avril 2020), Alizée fêtait les 15 ans de sa fille aînée Annily (née de son mariage avec Jérémy Chatelain). Sur Instagram, Alizée avait écrit une tendre déclaration d'amour à sa fille : "À toi. À la façon que tu as d'être belle. À la façon que tu as d'être à moi. À tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi. À la petite fille que tu étais. À celle que tu es encore souvent." Jérémy Chatelain lui avait adressé une belle déclaration d'amour en écrivant : "Ma fille, tu as 15 ans... Joyeux anniversaire. Je t'aime. Papa". Son beau-père Grégoire l'avait affectueusement surnommée sa "petite belle-fille d'amour". Des mots empreints de douceur et de bienveillance qui témoignent de tout l'amour qui règne dans cette magnifique famille recomposée.