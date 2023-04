Amandine Pellissard maltraite-t-elle ses 8 enfants ? Le verdict de la juge pour enfants révélé....

Amandine Pellissard et son mari peuvent souffler ! Après avoir vécu l'enfer lors de leur récente audition et celles de leurs enfants, les parents de Léo, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave ont enfin reçu le verdict de la juge pour enfants. Sur leur compte Instagram, le jeudi 13 avril 2023 au soir, ils ont fait un nouveau live pour tout expliquer dans les moindres détails à leurs fidèles abonnés.

Depuis qu'ils se sont reconvertis dans le X, Amandine Pellissard et son époux sont victimes de nombreuses critiques et menaces en tous genres. Après de nombreux signalements anonymes, le couple et ses huit enfants ont dû être entendus par la justice. Au bout du rouleau, la mère de famille a fini par fondre en larmes suite au traitement de la juge, notamment envers sa fille Léna. De plus, une potentielle mesure éducative devait être statuée ou non. Mais c'est finalement une bonne nouvelle que les tourtereaux ont annoncé ce jeudi. "Nous, comme l'audience ne s'est pas trop bien passée, on s'attendait à ce que la juge statue dans ce sens-là et finalement, non... Elle n'a pas mis en place la demande du parquet qui était l'assistance éducative, donc ça, c'est bien", a-t-elle expliqué avant de préciser : "Elle a juste demandé une évaluation des conditions dans lesquelles on effectue notre activité dans le charme."

Une mesure de précaution

Si elle est soulagée de cette décision, Amandine Pellissard ne cache pas être sceptique quant à la présence de la personne qui viendra observer la façon dont ils exercent leur activité. "Il y a juste quelqu'un qui va venir une fois ou deux voir comment on s'organise quand on travaille, quand on tourne. Je ne pense pas qu'elle restera pendant les tournages, ça m'étonnerait, mais juste au moins pour évidemment attester le fait qu'on ne le fait pas sur des plages horaires où il y a les enfants...", a-t-elle supposé.

Malgré son agacement quant à tous ces signalements anonymes et son incapacité à porter plainte, Amandine Pellissard assure être "heureuse" de ce dénouement. Désormais, elle compte bien profiter de sa nouvelle grossesse. Lors de ce même live, les amoureux ont d'ailleurs révélé qu'ils attendaient une petite fille ! Une nouvelle prise de paroles riche en révélations...