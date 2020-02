Amel Bent divine en blanc et complice avec Patrick Bruel et Slimane

Depuis qu'elle a rejoint l'aventure The Voice, la chanteuse Amel Bent est scrutée chaque samedi par les téléspectateurs et nombreux sont les curieux à s'intéresser à ses tenues. La sympathique artiste pousse un peu plus loin son goût pour les vêtements en s'associant à Eleven Paris.

L'interprète du tube Ma philosophie a donc accepté un partenariat mode et cela donne désormais lieu à la collaboration Eleven Paris x Amel Bent : I Found Love. Une soirée de lancement était organisée le 25 février, au bar de nuit musical L'Orphée dans le 9e arrondissement de Paris. Amel Bent est apparue divine dans un smoking blanc ouvert sur la poitrine de la marque DMN.Paris. La chanteuse de 34 ans, qui a fait son retour dans les bacs l'an dernier avec le disque Demain, était détendue et souriante, prenant la pose pour des photos souvenirs et un micro à la main pour un petit show case.

Autour d'elle, on a pu voir le chanteur Slimane (lui aussi repéré avec un micro), ainsi que son camarade de la troupe des Enfoirés, le chanteur Patrick Bruel. Étaient également présents le mannequin Baptiste Giabiconi – qui a récemment fait des révélations fracassantes sur l'héritage de Karl Lagarfeld –, Bilal Hassani, Léa Elui, Maëlle (The Voice), Jessica Errero, Samuel Bensoussan, Magali Berdah, Laura Genovino ou encore Thylane Blondeau, Yasmine Fraioli, Tony Saint Laurent, Dan Cohen (cofondateur de la marque Eleven Paris), Mathilde Pinault, Bastos...

"L'idée de cette collaboration va plus loin que ce que l'on pense, car elle ne nous conte pas le début d'une idylle romanesque comme on pourrait s'y attendre, mais l'histoire d'amour que chaque Parisien ou banlieusard vit avec un quartier incontournable de Paris. Pour Amel Bent, ce coup de foudre s'est opéré loin du Triangle d'or et des fantasmes du touriste lambda. Il commence dans les années 80, dans les bras de sa mère, arpentant le boulevard Barbès dans un brouhaha tourbillonnant, galvanisé par l'odeur du tabac et des marrons qui grillent à la sortie du métro, c'est la visite courageusement inoubliable, entre amis, d'un sex-shop à Pigalle ou encore un fou rire insolent, avec une drag nommée Mariah rencontrée à 4h du matin, dans un bar du Marais", raconte le communiqué de la marque.

Une succession de découvertes de lieux et de quartiers parisiens de Belleville à Château d'eau qui donne lieu à une collaboration présentée comme "surprenante" et qui "donne enfin l'occasion de porter et brandir fièrement le vrai Paris". Côté prix, cela reste accessible avec des sweats vendus à 79 euros et des T-shirts à 39 euros.