Amel Bent : Les visages de ses filles dévoilés pour une occasion spéciale

Les fans d'Amel Bent ont certainement été très surpris dimanche 30 mai 2021 lorsqu'ils ont découvert sa dernière publication Instagram. Et pour cause, la chanteuse et coach de The Voice a décidé de partager des photos inédites de ses deux filles Sofia (5 ans) et Hana (3 ans et demi). Mieux encore, pour la première fois, Amel Bent a accepté de dévoiler leurs visages. Car oui, d'ordinaire, les fillettes sont toujours présentées de dos sur les photos partagées par leur célèbre maman.

Mais à l'occasion de la fête des mères, la complice de Vianney n'a pas pu s'empêcher de déroger à sa règle. Ainsi, elle a posté une série de photos et vidéos d'elle avec les deux soeurs, à la fois adorables et très drôles. "Merci de ce partage rempli d'amour.... que ta journée soit comblée", "Mère parfaite", "Je fonds", "Trop belle ta fille", "Tes enfants sont juste magnifiques", se sont enthousiasmés les internautes en commentaires.