Amel Bent maman comblée : adorable cliché avec son bébé, biberon en bouche

En plus d'être une chanteuse très talentueuse, Amel Bent est également maman de 3 enfants : Sofia (6 ans et demi), Hana (4 ans) et Zayn (six mois), nés de son union avec l'homme d'affaires Patrick Antonelli. Ce lundi 10 octobre, elle a partagé en story Instagram une adorable photo de son petit dernier en train de boire au biberon dans ses bras. L'interprète de Ma philosophie avait déjà fait en juin dernier du biberon son allié de taille pour s'occuper de son bébé comme il se doit. "J'peux pas, j'ai bibi", écrivait-elle sur le réseau social, photo à l'appui.

Elle apparaissait notamment un brin fatiguée, ce qui s'explique tout naturellement par le quotidien à 100 à l'heure qu'elle mène avec ses trois enfants, sans oublier qu'elle devait faire sans son mari cet été puisque ce dernier se trouvait en prison. "Comment tu gères ?", lui avait alors demandé l'animateur de RFM Pascal Nègre, le biberon n'étant probablement pas suffisant pour ralentir le rythme effréné qu'elle mène avec ses enfants. "Justement je ne gère pas", avait-elle concédé, avant de confier qu'elle avait été contrainte de demander de l'aide, ce qui ne lui ressemble pas.

Je veux être le capitaine de mon bateau

"Moi, mon problème c'est que je suis quelqu'un qui veut tout contrôler, tout gérer, je veux être le capitaine de mon bateau. Mais à vouloir tout faire 'vite, vite, vite' t'es partout, t'es nulle part, donc j'ai demandé de l'aide. J'ai dit à ma belle-mère : 'Est-ce que ça ne te dérange pas de faire une sortie d'école, de les amener le matin ?'", avait-elle ainsi expliqué, alors que son beau-fils, sa soeur, sa cousine ou encore sa meilleure amie avaient également mis la main à la patte. De quoi la soulager, surtout que depuis, son mari est rentré à la maison et ses trois enfants ont effectué leur rentrée des classes (CP pour l'aîné, grande section pour le cadet et crèche pour le petit dernier, ndlr).

C'est donc, à priori, avec un peu plus de contrôle, que la jolie brune peut désormais gérer sa petite famille, elle qui se confiait récemment dans 50 Minutes Inside sur sa faculté dorénavant à accepter ses changements physiques, dus notamment à sa grossesse.