André Manoukian : "Stéphanie est ma maîtresse", ce compliment pour sa femme qui passe mal après 25 ans d'amour

Ce dimanche 9 avril, pendant que le plus grand nombre est sûrement en train de fêter Pâques, André Manoukian, lui, voit aussi une autre occasion à célébrer. En effet, le musicien a aujourd'hui 66 ans. Un anniversaire qu'il peut fêter chez lui à Paris, ou bien dans son autre chez lui à Chamonix, aux côtés de son épouse Stéphanie, qui a souhaité quitter la capitale. "Je suis toujours en train de courir entre Paris et Chamonix. Ma femme Stéphanie déteste Paris, moi j'adore l'effervescence des capitales", a-t-il confié à Public. Il profitait de cet entretien pour dévoiler un compliment qu'il fait à sa femme, qui ne passe pas malgré leurs 25 ans de vie commune.

"Avant je tombais amoureux des chanteuses, mais ça, c'était avant, a laissé entendre André Manoukian. La dernière était ma femme. Maintenant, j'ai appris à me recentrer sur le piano. Quoique mon vice – à part d'avoir envie de parler de philosophie avec des gens que ça n'intéresse pas –, c'est peut-être mon obsession pour mon art finalement", a-t-il confié. Et de continuer : "Parfois, je dis à Stéphanie que la musique est ma première femme, et qu'elle est ma maîtresse. C'est un compliment mais elle le prend mal !" "Il faut dire que ça m'occupe beaucoup", admet néanmoins celui qui n'a pas réussi à donner le virus de la musique à ses enfants. Une passion qui prend donc beaucoup de place dans son quotidien avec son épouse.

Il arrive que l'on ne se voie pas pendant deux ou trois semaines

"Il arrive parfois que l'on ne se voie pas pendant deux ou trois semaines, explique l'ancien juré de la Nouvelle Star à nos confrères. Ça fait plus de vingt-cinq ans que l'on est ensemble, c'est peut-être ça la recette pour faire un durer un couple !" Celui qui se dit ne "pas du tout" être fêtard apprécie ses moments de solitude dans son appartement du Marais, quartier très vivant de la capitale, quand il n'est pas auprès de Stéphanie à Chamonix. "C'est un quartier qui est formidable lorsqu'on est seul car il y a plein de terrasses et on peut parler jusqu'au bout de la nuit", a-t-il reconnu.