Andy Murray taquin : il charrie sa femme Kim Sears pour son anniversaire !

Ces deux là ne sont pas prêts de se quitter ! Andy Murray et sa compagne, Kim Sears sont ensemble depuis qu'ils sont tout jeunes. Celle qu'il a rencontré en 2005 est sa femme depuis leur mariage en 2015. Première supportrice de son mari, la jolie blonde n'hésite pas à donner de sa voix pour encourager l'Écossais de 34 ans. À ses côtés, elle a tout connu, des années de gloire avec deux médailles d'or olympiques et trois Grand Chelem jusqu'aux années sombres et aux blessures à répétition.

Revenu tel un phénix il y a quelques mois sur ses terres à Wimbledon, Andy Murray a enflammé le public avec des rencontres épiques, et toujours sous les yeux de celle avec qui il a quatre enfants, dont un petit dernier né récemment. Leur complicité est sans doute une des clés du retour en forme du nouvel ennemi de Tsitsipas et il n'a d'ailleurs pas hésité à rendre un bel hommage à sa dulcinée sur son compte Instagram. Suivi par 1,7 millions d'abonnés, le tennisman n'a pas oublié de penser à sa femme pour son anniversaire. Celle qui fêtait ses 34 ans il y a quelques jours à eu droit à un message un peu particulier. "Elle arrive une nouvelle fois à être la première au classement des meilleures mère/femme et ce malgré le fait qu'elle soit souvent grossière. Joyeux anniversaire", écrit-il.

Un message plein de tendresse mais avec une pointe d'humour de la part d'Andy Murray pour celle qui l'accompagne sur tous les tournois un peu partout dans le monde depuis plus d'une dizaine d'années. Une publication mise en ligne mardi 12 octobre et qui a visiblement bien plu aux internautes puisqu'ils sont déjà plus de 100 000 à avoir liké la petite blague de l'ancien rival de Rafael Nadal et Roger Federer.