Angelina Jolie à Paris : ultra chic, elle créée l'émeute sur les Champs-Elysées

Voilà ce qui se passe lorsque l'on est une star commeAngelina Jolie. L'actrice américaine de 47 ans qui a marqué plusieurs générations et qui continue de faire sensation à l'internationale a fait une apparition plus que remarquée lundi 30 janvier sur les Champs-Elysées.

La nuit commençait à pointer le bout de son nez, la température extérieure était de 8 degrés et devant le magasin Guerlain de nombreuses personnes se sont rassemblées dans l'espoir de décrocher une photo ou un simple sourire de l'actrice de Tomb Raider. Les caméras s'agitaient, la sécurité était dépassée mais Angelina Jolie a réussi à se faufiler avec classe dans son long manteau noir. L'actrice américaine se fondait presque dans la masse si ce n'était que ses gardes du corps attiraient toute l'attention sur l'ex-femme de Brad Pitt . A l'occasion de sa visite, Angelina Jolie a opté pour un look chic très parisien, sous son manteau on pouvait apercevoir une jupe toute blanche, qu'elle a assortie à son sac Dior blanc et doré.

Après son passage remarqué à New York en compagnie de sa fille Zahara, c'est cette fois-ci seule que l'actrice et philanthrope s'est rendue dans la capitale française pour une visite qui semblait être professionnelle. En effet, ce n'est pas par hasard que la mère de six enfants s'est rendue dans le magasin Guerlain et a attisé la curiosité de ses fans français. En 2017, Angelina Jolie est devenue l'égérie officielle de la marque de parfum et avait décidé de reverser l'ensemble des bénéfices perçus à sa fondation dédiée à l'éducation, la santé et l'environnement au Cambodge et en Ethiopie ( pays d'origine de Maddox Jolie-Pitt et de Zahara Jolie-Pitt). Après une première collaboration en 2017, l'actrice s'est de nouveau associée à la maison de parfum en mai 2022 pour le programme Women for Bees en partenariat avec l'UNESCO.

Angelina Jolie sur tous les fronts

Angelina Jolie a une vie bien chargée mais ne délaisse pas pour autant sa carrière principale. En août dernier l'ex-femme de Brad Pitt réalisait son nouveau film Without Blood et elle avait par ailleurs décidé de faire appel à ses enfants qui ont travaillé en tant qu'assistants réalisateurs. Une maman proche de ses 6 enfants qui trouve le temps dans son agenda chargé de passer des moments avec sa famille, comme le 12 décembre dernier lorsque Angelina Jolie a été aperçue à Los Angeles en train de faire du shopping avec sa fille Zahara. En revanche, on ne peut pas en dire autant de son ex-mari avec qui elle dispute toujours la garde de leurs enfants depuis 2016.

Quand elle n'est pas derrière ou devant les caméras, Angelina Jolie passe son temps à gérer ses affaires familiales et l'affaire Jolie-Pitt est loin de se terminer... Le couple qui s'est rencontré sur le tournage de Mr et Mrs Smith en 2005 avait conquis le coeur des fans du monde entier. Cependant en 2016 lors d'une violente dispute entre Maddox Jolie-Pitt et Brad Pitt, l'ex-compagnon d'Angelina Jolie aurait étranglé son propre fils et l'aurait agressé verbalement. Cette bagarre aurait été l'élément déclencheur de leur séparation et quelques mois plus tard le couple se déchire sur la place publique. Néanmoins, les allégations de l'altercation entre Maddox Jolie-Pitt et son père ont fait l'objet d'une enquête du FBI à l'époque, mais aucune sanction n'a été prise.

Une chose est sûre, Angelina Jolie ne connaît pas le mot repos et se bat continuellement pour ses valeurs que ce soit par le biais de ses fondations, de ses films voire même dans son rôle de maman. Déjà qu'être mère de 6 enfants n'est pas si facile mais être une maman star et un modèle pour ses fans du monde entier l'est encore moins. Celle qui avait joué le rôle d'une héroïne dans le dernier film Marvel, Les Eternels en est visiblement une dans la vraie vie.