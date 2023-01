Angelina Jolie dégaine un sac XXL de luxe : passage remarqué à New York avec sa fille Zahara

Il n'est jamais trop tôt pour faire sensation et Angelina Jolie a eu de quoi réveiller les new-yorkais après une apparition remarquée jeudi matin. C'est un véritable défilé de stars qui a lieu ces derniers jours à New-York, après la sortie de Katie Holmes en pleine promotion de son dernier show à Broadway, place désormais à l'actrice de Tomb Raider. A 47 ans, c'est dans un look monochrome noir (sa couleur fétiche) qu'Angelina Jolie est apparue à la sortie de son hôtel. Si le ciel bleu n'était pas présent, ses lunettes d'aviateurs signatures, ont bien répondu à l'appel. L'ex de Brad Pitt était également habillée d'une robe en satin noire, d'un pullover noir, d'un trench et de bottines. Voici le layering façon Angelina Jolie. C'est avec une (grosse) touche de luxe que Angelina a complété son outfit avec un sac matelassé Yves Saint Laurent.

Précédemment aperçue le 11 janvier dernier à Manhattan, en compagnie de sa fille Zahara âgée de 18 ans, Angelina Jolie avait effectué une virée shopping dans un trench coat noir, un pantalon large gris et un sac à main signé déjà Yves Saint Laurent. L'actrice hollywoodienne a ressorti le trench ce jeudi matin en full black cette fois-ci. Le soir venu, mère et fille se sont offert une virée nocturne au Lincoln Center. A cette occasion, Angelina Jolie portait une longue robe claire soyeuse.

Si Angelina Jolie se trouvait donc à New York le jeudi 11 janvier, son ex Brad Pitt était quant à lui à des milliers de kilomètres. En effet, l'acteur américain de 59 ans se trouvait à Londres pour la l'avant-première de son nouveau film Babylon, soirée assurée en présence des autres membres du cast dont Margot Robbie. Et si Angelina Jolie avait pu compter sur la présence de ses enfants pour l'avant-première Les Eternels, c'est tout seul que Brad Pittt s'est présenté sur le tapis-rouge pour l'avant-première de Babylon à Londres. Les enfants Jolie-Pitt sont restés auprès de leur mère sur le sol américain. Il y a quelques jours, deux des filles d'Angelina Jolie et Brad Pitt ont été vues faisant du shopping à Los Angeles, Shiloh et Zahara.

Pas de répit pour Angelina

Après un divorce prononcé en 2016, c'est une guerre sans fin pour l'ancien couple de stars, avec pour causes principales la garde de leurs enfants et la vente d'un domaine viticole de Miraval dans le sud de la France. Une dispute médiatisée, qui ne laisse pas sans réaction.

Après les dernières révélations selon lesquelles Brad Pitt aurait été violent avec Angelina Jolie, l'actrice aurait été la cible des fans de Brad Pitt et vice versa. Néanmoins, la mère de famille, constamment mise sous le feu des projecteurs, ne se laisse pas abattre et garde du temps pour ses proches. Des moments intimes qui ont embaumé le coeur de ses fans et des internautes, comme lorsque plus récemment elle a rendu visite à sa fille Zahara sur le campus de l'université Spelman en Géorgie.