Anggun : Magnifique ambassadrice de la culture indonésienne, elle rayonne en plein Paris !

Anggun ne l'a jamais caché : son pays de naissance, l'Indonésie, est l'un de ses piliers ! Arrivée dans l'Hexagone jeune adulte, dans les années 90, elle a finalement obtenu la nationalité française en 2000 et y vit toujours aujourd'hui, sans jamais oublier d'où elle vient. D'ailleurs, lorsqu'on lui offre la possibilité de faire connaître aux Français sa culture, elle saute sur l'occasion !

La preuve, ce mercredi, avec ce magnifique show organisé par le BHV sur le thème de l'Indonésie, à l'occasion d'une exposition complète sur le pays asiatique. En pleine rue, la chanteuse, membre du jury de Mask Singer, avait accepté d'y participer et a défilé avec les autres artistes en costume traditionnel avant de chanter plusieurs chansons. Sublime dans un manteau noir et doré puis dans une robe orange destructurée, elle a fait le show devant l'ambassadeur d'Indonésie à Paris, présent en famille et qui a fait un discours.

Un spectacle qui donnait l'impression de se retrouver en Asie, tant les costumes et les danses étaient de qualité, et qui a permis à la chanteuse de faire découvrir à ses fans son pays, où elle a commencé au début des années 90 en montant sa propre maison de production. Trop vite cataloguée comme chanteuse de rock, elle avait ensuite décidé de tenter sa chance en Europe et notamment à Paris où elle a rencontré son grand ami Florent Pagny, qui l'a aidée à percer.

Une nouvelle vie qui lui plait et qu'elle revendique, quitte à se mettre en danger dans son pays, elle qui adopte souvent des points de vue progressistes dans un pays très conservateur. "Non seulement je suis partie vivre à l'étranger et je ne suis pas voilée. Mais en plus, je m'exprime publiquement, je prends des positions politiques et j'ai changé de nationalité, ce que beaucoup ont vécu comme une trahison. Je crois que certains Indonésiens ne comprennent tout simplement pas que je puisse ouvrir la bouche..." avait-elle confié au magazine Technikart, bien plus engagée que le voudrait sa réputation française.