Anne-Elisabeth Lemoine : échange très coquin avec Bernard Pivot dans C à Vous

L'enfermement a été compliqué pour tout le monde ! Anne-Elisabeth Lemoine, de retour en studio de tournage pour son émission C à Vous, a reçu Bernard Pivot et Roselyne Bachelot autour de sa table le vendredi 15 mai 2020. Or, quand l'homme de lettres à commencé à parler du monde de demain, du monde d'après, il s'est insurgé. Lui qui vit en suivant les règles inédites que la pandémie du coronavirus impose à travers le monde avait un message à l'esprit, à faire passer à toutes les plateformes de diffusion. "C'est extraordinaire parce qu'actuellement on voit des choses comme sur Netflix, on nous dit c'est des séries nouvelles, on nous dit voilà des films nouveaux, c'est la première fois, c'est des nouveautés... Et ce sont des archives !" a-t-il expliqué.

Face à la stupéfaction générale, Bernard Pivot a précisé qu'il ne reconnaissait pas notre société actuelle dans les programmes qu'il regarde, dans lesquels la liberté est encore de rigueur. "Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de masques, a-t-il détaillé. Parce qu'ils s'embrassent, ils baisent, et cetera, c'est des archives, c'est l'ancien monde !" "On va baiser comme dans le monde d'avant dans le monde d'après, l'a alors rassuré Anne-Elisabeth Lemoine. C'est promis !"