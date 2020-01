Anne Parillaud quitte toujours les hommes : "Cela relève sûrement d'une faille"

La carrière d'Anne Parillaud est en dents de scie. Parfois elle est sous les feux des projecteurs, parfois elle disparaît. Aujourd'hui, la sublime actrice de 59 ans réapparaît. Elle est au casting de la série H24, série médicale adaptée du format à succès finlandais Nurses, qui arrive sur TF1 le 3 février 2020. Elle y incarne une infirmière chef des urgences, aux côtés de Frédérique Bel, Barbara Cabrita et Florence Coste. Comment expliquer que son parcours ne soit pas linéaire ?

Anne Parillaud livre une hypothèse dans son interview pour le magazine Gala (numéro du 30 janvier). Pour elle, sa carrière est étroitement liée à sa vie amoureuse et aux hommes avec qui elle a été en couple et qu'elle a quittés. "C'est peut-être dû au fait d'avoir quitté certains hommes. Ça a pu me pénaliser. Les gens vont vers le pouvoir", explique celle qui a été césarisée en 1991 pour son rôle dans Nikita.

Anne Parillaud a été mariée de 1986 à 1991 au réalisateur Luc Besson. De leur amour est née une fille, Juliette, 33 ans. "Ma fille a une fibre artistique très développée. Elle veut être actrice. Mais pour être acteur, il faut plus que vouloir, il faut en avoir besoin. Donc, on verra, moi je l'accompagne", confie-t-elle. De ses garçons, Lou et Theo nés de sa relation avec le producteur Mark Allan, elle dit simplement qu'ils "font des études".

Questionnée par Gala sur la tourmente dans laquelle se trouve Luc Besson, qui est accusé de viols, Anne Parillaud reste en retrait de l'affaire. "J'ai un droit de réserve. C'est le père de ma fille. Je n'étais pas là donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je sais juste que quand on est un pygmalion, les lignes sont parfois troubles", répond-t-elle avec habileté.

Isabelle Adjani est une femme intelligente

Une autre histoire a marqué la vie amoureuse d'Anne Parillaud, celle avec Jean-Michel Jarre. Elle a défrayé la chronique aux débuts des années 2000 parce que le compositeur de musique électro était alors en couple avec Isabelle Adjani. Une infidélité qu'Isabelle Adjani a découverte et déballée dans la presse. De l'eau a coulé sous les ponts et les relations entre les deux ex de Jean-Michel Jarre se sont détendues depuis.

Anne Parillaud raconte à Gala avoir croisé Isabelle Adjani dans une soirée et être allée à sa rencontre. "Elle avait beaucoup de bienveillance. C'est une femme intelligente. Elle m'a dit : 'Je ne vous en ai jamais voulu. Je lui en ai voulu à lui.' Quelle sororité et quelle générosité. Je l'ai trouvée admirable", confie Anne Parillaud.

Dans toute sa vie amoureuse, Anne Parillaud n'a jamais été quittée et a toujours pris les devants. L'actrice livre également une analyse sur ce sujet : "Cela relève sûrement d'une faille. Peut-être que ce schéma répétitif dénote un problème. Je n'ai pas quitté les hommes de ma vie parce que je ne les aimais plus mais parce que la situation ne me convenait plus. C'est probablement liée à une peur de l'abandon."

L'intégralité de l'interview d'Anne Parillaud est à retrouver dans Gala en kiosque le 30 janvier 2020.