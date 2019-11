Anthony Colette et Héloïse Martin recrutés pour une série phare de TF1

Vous les connaissez en tant que danseurs sur le plateau de Danse avec les stars sur TF1. Deux personnages emblématiques de l'émission s'apprêtent à devenir acteurs dans la série policière Alice Nevers (saison 17)...

Danseur professionnel depuis trois saisons sur DALS, Anthony Colette va ainsi réaliser son rêve en donnant la réplique à Marine Delterme (Alice Nevers) et Jean-Michel Tinivelli (Fred Marquand). Ancienne participante à DALS saison 9, Héloïse Martin va également prendre part à ce beau projet. La comédienne de 23 ans repérée dans le film Tamara aux côtés de Rayane Bensetti interprétera "une jeune femme d'origine Rom qui cherche à renouer avec sa famille" selon Télé Loisirs. L'ex d'Iris Mittenaere jouera de son côté le jeune frère de sa mère. Le site révèle également que l'intrigue "se déroulera en partie dans le Cirque Romanès à Paris".

J'adorerais marcher dans les traces de Patrick Swayze !

Le jeune homme de 24 ans avait confié dans son autobiographie Danse avec tes rêves l'un de ses plus grands souhaits : jouer la comédie. Interviewé par TV Mag en septembre 2019, il avait déclaré : "J'ai des propositions mais rien n'est sûr. (...) Plus jeune, j'avais deux rêves : être danseur professionnel et être comédien. J'adorerais marcher dans les traces de Patrick Swayze !"

Ce ne sont pas les seuls danseurs de DALS qui vont bientôt apparaître dans une série télévisée. Fauve Hautot sera l'une des actrices de la prochaine série de TF1, HPI (Haut Potentiel Intellectuel). Auparavant,Jean-Marc Généreux avait également joué dans la série Nos Chers Voisins et Joséphine, ange gardien.

En attendant, Anthony Colette participera à la demi-finale de Danse avec les stars avec Elsa Esnoult. Ils seront confrontés aux candidats Sami El Gueddari (avec Fauve Hautot) et Ladji Doucouré (et Inès Vandamme).