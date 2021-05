Archie élevé loin de ses siens : il pourrait se rapprocher de ses cousins, pour une raison précise

Cette année encore, c'est loin de sa famille paternelle que le petit Archie Harrison Mountbatten-Windsor fête son anniversaire. Ce 6 mai 2021, le fils du prince Harry et Meghan Markle célèbre en effet ses deux ans. Une journée de fête qu'il va probablement passer chez lui, dans la grande villa que ses parents possèdent à Montecito, près de Santa Barbara. Pour ce qui est des voeux d'anniversaire de son grand-père le prince Charles ou encore de tonton William, c'est certainement par écrans interposés qu'il y aura droit...

Cela fait maintenant plus d'un an que Meghan Markle et Harry ont quitté la monarchie britannique pour entamer une nouvelle vie en Californie. Bien qu'il ait commencé sa vie non loin du château de Windsor et de sa célèbre arrière-grand-mère Elizabeth II, au Frogmore Cottage, Archie n'a passé que quelques mois avec la famille royale. Une distance géographique qu'il faut ajouter à celle qui s'est symboliquement installée entre les Sussex et le reste de la Firme, depuis leur interview confidences avec Oprah Winfrey diffusée début mars à la télévision...

A défaut de pouvoir grandir avec ses cousins, notamment George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans), les trois enfants de Kate Middleton et William, Archie pourra peut-être s'en rapprocher quand il sera plus grand.