Arié Elmaleh en couple avec Barbara Schulz : "Tu vas lui rouler une pelle", leur premier baiser très particulier

Arié Elmaleh incarne dans la série policière Tropiques criminels - sur France 2 ce 28 octobre 2022 - le rôle de Franck, ex-mari de la commandante Melissa (Sonia Rolland), père de Chloé et Lucas et ancien amant du capitaine Gaëlle (Béatrice de La Boulaye). Dans sa vie privée, le petit frère de Gad a été en couple de 2007 à 2015 avec avec l'actrice Virginie Ledoyen, avec qui il a eu un garçon, Isaac, né en juillet 2010, et une fille, Amalia, née en avril 2014. Ensuite, il a conquis le coeur d'une autre comédienne, Barbara Schulz, férue de théâtre qu'on retrouve également dans Le Remplaçant avec JoeyStarr et prochainement dans I3P avec Marc Lavoine. Dans l'émission remplie d'intimes confidences Un dimanche à la campagne, cette dernière est revenue sur son premier baiser avec Arié Elmaleh le 23 octobre dernier.

À la demande de l'animateur Frédéric Lopez, Barbara Schulz a raconté, avec humour et tendresse, son premier baiser avec Arié Elmaleh. Il ne s'est pas déroulé sous le signe de la spontanéité, mais ça n'a pas beaucoup dérangé les deux protagonistes, comme l'explique l'actrice : "On devait tourner ensemble et on se plaisait bien. C'était super parce que, quand un mec te plaît bien, tu ne sais jamais trop quand va se passer le premier baiser. C'est ça qui est bien aussi. Mais là, ce qui était très bien, c'est qu'il y a un type qui te plaît, et qu'il est prévu à 15h30 demain, que tu vas lui rouler une pelle."

Le duo d'artistes s'est rencontré sur le tournage de la mini-série Le Mystère du lac en 2015 précisément et ont continué à se donner la réplique, sur scène par exemple dans La Perruche. Un couple atypique puisqu'ils ont expliqué ne pas vivre ensemble pour éviter toute routine. L'état de leur relation a toutefois été particulièrement flou au moment de la promotion du téléfilm Drame en haute mer, auprès de Télé 7 jours, qualifiant Arié Elmaleh d'ami pour parler de son plaisir de tourner avec quelqu'un qu'elle connaît si bien. Ils avaient par le passé déjà connu une douloureuse rupture en 2018 avant de se remettre ensemble.

Dans Un dimanche à la campagne, la maman de Minne et Jérémy qu'elle a eu avec Romain Hatchuel se confie à la fois sur Arié Elmaleh, mais parle aussi à un autre moment de "son amoureux" sans le nommer, indiquant simplement qu'elle aime danser la salsa avec lui. De quoi semer encore une fois le doute sur leur relation...