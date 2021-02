Armie Hammer cannibale ? Des restes humains trouvés près d'un endroit qu'il fréquente

Viols, esclavage sexuel, cannibalisme : les fantasmes d'Armie Hammer, révélés par la publication de messages privés, choquent la toile ! L'acteur s'est défendu en se plaçant en victime d'"attaques vicieuses et fallacieuses". Son nom a pourtant été évoqué dans une affaire traitant des meurtres de trois femmes...

Le 28 août dernier, un peu plus d'un mois après avoir officialisé son divorce d'Elizabeth Chambers, Armie Hammer a révélé à ses abonnés Instagram qu'il vivait et travaillait depuis deux mois avec un de ses meilleurs amis, un certain Ashton Ramsey. Les deux hommes bossaient sur le chantier d'un hôtel dans la ville de Twentynine Palms, près du Joshua Tree National Park, en Californie.

Des restes humains ont été découverts par des coureurs près de ce chantier, ce dimanche 31 janvier 2021. Les témoins ont alerté la police. Ces ossements appartiendraient à une ou plusieurs femmes que les autorités devront identifier. Les internautes soupçonnent qu'il pourrait s'agir d'Erika Lloyd, une mère de famille californienne qui a justement disparu dans le parc, en juin 2020.

En faisant le lien avec la présence à proximité du Joshua Tree National Park à la même période, et ses désirs sexuels et meurtriers exprimés par ce dernier dans des messages envoyés à d'anciennes partenaires, les internautes pensent que le héros du film Call Me By Your Name pourrait être impliqué.