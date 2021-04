Armie Hammer dans la tourmente : de lourds secrets de famille bientôt dévoilés...

Il doit encore se demander comment il en est arrivé là. Armie Hammer, 34 ans, était l'un des acteurs les plus demandés par les studios hollywoodiens ces dernières années. Après ses prestations remarquées dans The Social Network et Call Me by Your Name, il s'était installé comme une valeur sûre et enchaînait les rôles aux côtés d'acteurs prestigieux comme Henry Cavill et Felicity Jones. Oui, mais parfois il suffit qu'une conversation sorte sur les réseaux sociaux et votre carrière est terminée. C'est ce qui est arrivé à Armie Hammer début janvier lorsqu'une de ses ex a dévoilé des extraits de conversations qu'ils ont eu. De nouvelles révélations sont à venir...

Le scandale qui s'en est suivi et les accusations de viol et de fantasmes cannibales ont fait de lui un véritable paria à Hollywood et les choses ne risquent pas de s'arranger si l'on en croit les dernières révélations du site américain Deadline. Ce dernier affirme en effet que Casey Hammer, la tante de l'acteur, a donné son accord pour apparaître dans un documentaire consacré à la famille Hammer. Dans cette série en plusieurs épisodes, elle devrait révéler des secrets de famille encore inconnus du grand public.

Une famille célèbre pour ses scandales

Une information d'importance puisque les Hammer ne sont pas n'importe quelle famille aux États-Unis. L'arrière-grand-père d'Armie, Armand Hammer, était un célèbre industriel qui a fait fortune dans le pétrole et possédait une grande collection d'oeuvres d'art. La série devrait donc s'intéresser aux grandeurs et aux déboires de la famille Hammer à travers le temps.

Bien que la plupart du monde attende des révélations concernant Armie Hammer, les téléspectateurs ne devraient pas s'ennuyer avec le reste de la famille. Son arrière-arrière-grand-père Julius a été condamné pour le meurtre d'un homme tandis que sa tante Casey, dans un roman autobiographique sorti en 2005, a accusé ce même Julian de l'avoir abusée sexuellement quand elle était enfant.

Bien qu'il n'y ait pas encore de date précise pour la sortie de cette série documentaire, les producteurs sont actuellement à la recherche d'un diffuseur pour acheter le programme. Un coup dur de plus pour Armie Hammer, qui a déjà été viré des derniers films qu'il tournait et qui doit désormais vendre ses biens pour éviter la banqueroute.