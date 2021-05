Armie Hammer : L'acteur accusé de viol a retrouvé l'amour !

Les révélations sur les fantasmes sexuels sordides d'Armie Hammer ont glacé Hollywood et des millions d'internautes. En revanche, ils ne l'ont pas empêché de retrouver l'amour. L'acteur décrié a une nouvelle compagne, avec qui il vit un début de relation paradisiaque...

Et pour cause ! Armie Hammer et cette femme, dont l'identité n'a pas été révélée, se sont rencontrés aux îles Caïman. Armie y réside depuis le mois de décembre avec ses deux enfants, Harper et Ford (6 et 4 ans, nés de son mariage à Elizabeth Chambers). La nouvelle compagne de l'acteur exerce le métier d'assistante dentaire.

"Ils étaient récemment en vacances (...) de l'autre côté de l'île où ils vivent. Ils ont l'air heureux et à l'aise l'un avec l'autre, précise un informateur du site People. Ils ont l'air d'avoir beaucoup d'amis et elle le présente, à ceux qui n'ont pas encore rencontré Armie, quand ils sortent."

La jeune femme n'a visiblement pas été freinée par les terribles accusations dont fait l'objet le héros du film Call Me By Your Name (avec Timothee Chalamet, sorti en février 2018).