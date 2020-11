Arthur la peur au ventre : il se prive de ses parents "depuis des semaines"

Toujours sur Instagram, Arthur a également eu une pensée "pour [s]es amis artistes" incapables d'exercer leurs métiers à cause des restrictions. "Des mois de travail, de création, d'abnégation parfois qui partent en fumée. Idem pour les auteurs, romanciers, musicien , comédiens, réalisateurs, techniciens et intermittents du spectacle. Avec ce triste point commun qui les unis : Ils sont désormais coupés de leur public. Des cinémas fermés, des salles de spectacles closes, des théâtres qui vont finir par mettre la clef sous la porte. Et pourtant depuis la nuit des temps, ce sont les artistes qui nous ont fait traverser, oublier, sublimer toutes les périodes de nos vies. Et de voir la Culture ainsi à l'arrêt, ça fait vraiment mal au coeur. Force à vous !", a commenté le compagnon de Mareva Galanter et papa de trois enfants (Samuel, Aaron et Manava, âgés de 23, 10 et 5 ans).