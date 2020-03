Aurélie Dotremont agressée en soirée : "J'ai très mal"

Le 12 mars 2020, Aurélie Dotremont s'est saisie de ses comptes Instagram et Snapchat afin de donner de ses nouvelles à ses abonnés. Et elles n'étaient pas bonnes.

L'ancienne candidate des Anges a annoncé que sa dernière soirée avait "tourné au vinaigre", sans en dire trop : "J'ai un ami qui a trois points de suture, mon petit ami est venu me défendre parce que j'étais au sol... Bref. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails", a tout d'abord confié Aurélie Dotremont. Elle a ensuite rapidement tenté de relativiser en se disant qu'"aujourd'hui est un autre jour" ou que "la vie continue". Puis l'ancienne candidate de télé-réalité a incité les personnes qui la regardent à régler leurs différends autrement que par la violence. "Le pire c'est que pendant la soirée des filles sont venues me voir, elles étaient trop mignonnes. Mais d'un autre côté il y en a d'autres.. Honte à vous de vouloir le malheur des autres. Je suis un peu bloquée du dos et du cou, j'ai très mal", a poursuivi la jolie Belge de 29 ans.

Aurélie Dotremont a également partagé un selfie sur lequel elle explique qu'on s'en en est pris à elle sans raison. "Je n'ai rien vu venir vu parce que l'on m'a attrapée par derrière. Il y a le mal physique, les bleus sur le corps. Mais le pire, c'est le moral. L'ego et la honte qui prennent le dessus", a-t-elle conclu, encore sous le choc.

Nul doute qu'elle pourra compter sur son nouveau compagnon pour la soutenir. En décembre dernier, Aurélie Dotremont a révélé être en couple. Si au départ, elle souhaitait cacher le visage de sa moitié, elle l'a dévoilé le 27 février.