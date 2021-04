Aurélien (Koh-Lanta) transformé physiquement par le jeu : il dévoile un avant/après saisissant

Pour rappel, Aurélien a été éliminé de l'aventure le 9 avril dernier par ses propres coéquipiers des Jaunes. Pour Purepeople.com, le pharmacien de 34 ans avait partagé son "profond sentiment d'ingratitude" : "Je me suis dit que j'avais tout fait pour cette équipe Jaune, j'ai gardé l'arme secrète en me disant que ça servirait pour l'équipe. Je suis le plus gros pourvoyeur de nourriture, je suis très actif sur le camp, je me donne à 200% sur les épreuves... Donc je me dis : 'Les ingrats, ils me virent alors que je fais tout pour que l'équipe arrive en supériorité numérique à la réunification'."