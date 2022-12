Badri à deux doigts de "quitter le foyer conjugal" ? Laetitia Milot évoque ses problèmes de santé

Vêtue d'un joli haut pailleté, Laetitia Milot se tient debout devant son sapin de Noël. Le sourire aux lèvres, elle explique tout le déroulé de ce long processus de désensibilisation. En plus d'utiliser une gamme de croquettes bien spécifique, la belle prend soin de brosser son chat avec un gant humide. "Ça fait presque deux mois d'utilisation et le résultat est super positif ! Badri a arrêté ses antihistaminiques et je le surprend même faire des câlins avec Berlioz", a-t-elle révélé, plus que ravie de cette évolution. "Je continue de brosser Berlioz avec un petit gant humide. Et par précaution, Badri se lave toujours les mains après un gros câlin avec Berlioz. (...) Badri va beaucoup mieux, mais je crois qu'il râle un peu d'avoir reçu des croquettes pour son anniversaire...", a-t-elle conclu avec une touche d'humour. À l'occasion de cette vidéo, Badri s'est prêté au jeu de la comédie et a pris soin de bien câliner son chat pour illustrer les propos de sa belle. Tout est bien qui finit bien donc !