Barbara Opsomer enceinte et privée d'adoption : ses adieux déchirants à Ali qu'elle voulait adopter

Fin janvier, Barbara Opsomer qui a participé à Secret Story 11 en 2017 a révélé être enceinte de son premier enfant. Une annonce surprise sur une grossesse déjà bien entamée puisqu'à ce moment-là elle était enceinte de 7 mois. Cela faisait longtemps que la jolie brune voulait devenir maman, elle avait ainsi débuter des démarches pour adopte un petit garçon prénommé Ali et lui rendait régulièrement visite au Maroc. Il y a quelques semaines, elle qui lui a dédié une chanson, a appris qu'une famille aller adopter Ali. Elle lui a donc fait ses adieux à travers un long message, lequel était accompagné de d'une vidéo témoignant de leur complicité et de photos.

Lundi 8 février 2021, Barbara a partagé sa peine et n'a pas caché son émotion. Elle a annoncé cette mauvaise nouvelle de la façon suivante : "Ali, cet appel je l'espérais pour toi, mais en même temps, je le redoutais. Aujourd'hui, j'ai appris qu'une famille souhaitait t'adopter. Mon dieu le choc ! J'ai beaucoup pleuré ce fût un mélange entre tristesse et joie immense. Même si les choses ne pouvaient pas se faire de suite j'avais ce petit espoir qu'un jour tu serais parmi nous... Cet appel arrive un an jour pour jour après nos retrouvailles. Est-ce un signe ? Je pense que oui. Nos chemins vont se séparer mais je prie pour que tes parents soient gentils, aimants, affectueux et qu'ils t'offriront la vie que tu mérites. (...) Je ne peux me rendre triste car je serai égoïste, mais je ne peux m'empêcher d'être affectée par cette nouvelle. Je me console en me disant que je préfère te savoir entouré de tes parents, d'une famille." Elle poursuit en en déclarant espérer avoir des nouvelles d'Ali et recroiser sa route. "Cette vie que j'ai tant rêvé pour toi. J'espère que je pourrais avoir de tes nouvelles de temps en temps et j'espère pouvoir recroiser ta route".

Puis, Barbara Opsomer rend hommage à Ali : "Tu as changé m'a vie tu es l'ange qui m'a sortie de mes démons et qui m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Tu as été l'élément déclencheur de ma nouvelle vie, de mon nouveau départ, de ma renaissance et ça, je t'en serai reconnaissante à jamais. J'ai été tellement heureuse de te connaitre, de faire partie de ta vie, d'avoir connu un petit être si merveilleux et espère te voir grandir. Saches que tu feras toujours partie de ma vie, tu seras toujours dans mon coeur et dans ma tête. On est liés à jamais. À bientôt mon ange."