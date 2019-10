Bella Hadid : La plus belle femme du monde, selon la science et le Nombre d'or

Beyoncé, Monica Bellucci, Angelina Jolie... Le titre de plus belle femme de la planète a de nombreuses et prestigieuses prétendantes. Mais c'est une autre star qui le leur a chipé ; la science et le Nombre d'or ont nommé Bella Hadid !

Julian de Silva, chirurgien exerçant à Londres, a dévoilé sur le Daily Mail sa liste des dix femmes les plus belles de la planète. Le praticien les a classées après des mesures de leurs traits et des calculs se basant sur le Nombre d'or de la beauté (ou "divine proportion", notion utilisée dans la Grèce antique et à la Renaissance).

Toute compte fait, Bella Hadid se place en tête avec un visage parfait à 94,35%. Elle devance Beyoncé, dont le score est de 92,44%, ainsi que l'actrice Amber Heard, à 91,85%.