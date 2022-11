Belmondo, Bourvil, Ventura, Poiret... Leur descendance réunie pour la fille d'un grand comédien

Pour le vernissage d'une exposition parisienne, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement, avec leur sourire, leur bonheur et leur héritage iconique. En effet, au sein du restaurant Veramente à Paris ce 21 novembre 2022, étaient réunis pas moins que le fils de Bourvil, Philippe Raimbourg, le fils de Jean-Paul Belmondo, Paul, ainsi que la soeur de L'Homme de Rio, Muriel, ou encore Christophe Ventura-Lassere, petit-fils de Lino, et Nicolas Poiret, dont les parents ne sont autres que Jean Poiret et Caroline Cellier.

Leur présence ne devait rien au hasard puisqu'Anne Mondy s'est inspirée de tous les géants du cinéma français disparus dans ses oeuvres d'art. Parmi les tableaux réalisés, l'un d'eux est dédié à La 7e compagnie (avec Pierre Mondy), un autre au Splendid avec Les Bronzés ou encore Le Père Noël est une ordure, un autre au Grand blond avec une chaussure noire, un autre aux Tontons flingueurs mettant en scène Lino Ventura... Un des tableaux est entièrement dédié à l'acteur disparu en 1987, tout comme à Jean Rochefort, disparu en 2017.

Cette belle soirée rappelle celle qui a été organisée au mois de mars dernier dans le musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt pour l'exposition en hommage à Jean Gabin, en présence de son fils. Cette fois, les oeuvres exposées mettent en avant une "époque formidable" avec notamment deux immenses toiles.

Les comédiens Bernard Le Coq, Patrick Bouchitey, Daniel Russo - venu avec sa femme Lucie, Jean-Pierre Castaldi - gendre de Simone Signoret -, Christian Charmetant ou encore l'épouse du regretté Jean Rochefort, Françoise, le photographe Stéphane Mulys sont venus apprécier le travail de cette artiste, tout comme le journaliste passionné de cinéma, Laurent Weil. De quoi remplir de bonheur celle qui a dévoilé ses toiles conçues avec sensibilité et instinct : "Elle déchire dans un mouvement libérateur les papiers sélectionnés du thème traité et les collent selon une technique bien spécifique", peut-on lire sur le site Internet.

L'artiste en question est Anne Mondy, fille de Pierre Mondy qui nous a quittés il y a dix ans déjà, l'inoubliable Commissaire Cordier. Sa fille, dont la mère est Annie Fournier, a décidé de s'épanouir comme artiste et expose aux quatre coins de la France. Ce 21 novembre, elle n'a pas caché son émotion de rassembler tant de proches pour l'organisation de cet événement qui met en valeur son travail. "Merci à vous tous qui êtes là haut (mais pas que) à qui j'espère rendre humblement hommage... Être fille, fils de ... avec les plus, les moins... c'est aussi la transmission... ne pas oublier ... Surtout quand ils représentaient (...) UNE ÉPOQUE FORMIDABLE", a écrit Anne Mondy sur Instagram.