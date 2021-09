Benjamin Castaldi : ce doute concernant sa sexualité qu'avaient toutes ses ex-femmes...

Benjamin Castaldi tient les rênes de Touche pas à mon poste durant deux jours, en l'absence exceptionnelle de Cyril Hanouna, qui fête Yom Kippour. Le fils de Jean-Pierre Castaldi et ses acolytes sont revenus, avec humour, sur les potins fous qui leur ont longtemps collé à la peau. Pour Delphine Wespiser, qui interprète le personnage de Blanche dans Fort Boyard, on lui a prêté une histoire d'amour avec le Père Fouras. Isabelle Morini-Bosc, elle, a été confondue avec la femme de Michel Sardou. Steevy Boulay, ancien candidat de Loft Story, a été longtemps considéré comme le compagnon de Laurent Ruquier : une affaire de coeur qu'il a démenti en confiant qu'il a bel et bien dormi avec l'animateur, mais en toute amitié !

Quant à Benjamin Castaldi, on aurait fait croire qu'il était homosexuel ! Faisant son entrée sur le plateau du 6 à 7, animé par Bernard Montiel, il est venu mettre les choses au clair. "J'ai toujours eu des amis gays", explique-t-il aux chroniqueurs. "Et toutes mes femmes ont pensé que j'étais avec l'un d'eux", ajoute l'ex-mari de Flavie Flament. "J'ai changé de femme mais je n'ai pas changé de copains", a noté, avec humour, le papa de Julien, Simon, Enzo et Gabriel (24, 21, 17 et 1 ans).

Sur le plateau de TPMP, Benjamin Castaldi s'était confié sur une autre histoire folle. L'animateur de 51 ans, qui s'est récemment fait opéré des yeux, avait raconté qu'il avait partagé une nuit torride avec une célèbre actrice américaine : Andie McDowell ! Depuis 2016, le petit-fils de Simone Signoret vit une idylle avec son épouse Aurore Aleman. Le couple a accueilli un petit Gabriel, en août 2020.