Benoit Magimel pas à l'aise de voir son sexe filmé "en gros plan" : il revient sur un tournage marquant

À 48 ans, Benoît Magimel est connu du grand public depuis l'âge de 14 ans, révélé par le film culte d'Étienne Chatiliez, La vie est un long fleuve tranquille, en 1988. Depuis, l'acteur au regard bleu perçant, et sourire contagieux a marqué le cinéma. Il a tourné pour les plus grands réalisateurs parmi lesquels Michael Haneke dans La Pianiste, en 2001. Une expérience qu'il n'est pas près d'oublier notamment en raison d'une scène où était filmé son "sexe en gros plan", comme il le confie dans le magazine Marie-Claire, ce jeudi 28 juillet 2022.

"Moi, j'ai une pudeur et je suis toujours mal à l'aise de voir des hommes et des femmes nu.es à l'écran, révèle Benoît Magimel. C'est plus intéressant de suggérer." Puis, il revient sur sa drôle d'expérience devant la caméra d'Haneke, il y a vingt ans. "Michael Haneke voulait filmer mon sexe en gros plan dans une scène d'humiliation, fait-il savoir. J'ai pensé que s'il prenait une doublure, tout le monde allait penser que c'était le mien. Donc j'ai fait mon choix entre plusieurs modèles et me suis assuré qu'il ne le montrerait pas en gros plan... Je suis peut-être un peu vieux jeu!"

Un bonheur discret avec sa compagne Margot

S'il est entré dans le monde du cinéma depuis des années, il reconnaît ne lui avoir jamais réellement appartenu. "Je n'ai jamais voulu évoluer dans ce milieu car j'ai toujours pensé que ma vie d'homme était plus importante, admet-il. J'ai rarement eu des amis dans le cinéma, les amitiés sont arrivées récemment." Dans sa vie, Benoît Magimel est un homme heureux mais tout aussi pudique que pour ses rôles. Il partage depuis plusieurs années sa vie avec sa compagne Margot Pelletier. Ces derniers ne sont pas habitués des sorties publiques mais le couple a néanmoins fait sensation aux César 2022. Le papa d'Hannah et Djinina (21 et 10 ans) peut largement compter sur le soutien de sa compagne et de ses filles, qui lui apportent la plus grande joie.