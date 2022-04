Blanche Gardin, Romane Bohringer, Corinne Masiero... grand appel des stars en faveur de Jean-Luc Mélenchon

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 10 avril. Alors que tous les sondages assurent la présence de l'actuel président-candidat Emmanuel Macron dans le ticket final du second tour, tout est encore possible pour la deuxième place. Si Marine Le Pen, représentante du Rassemblement national, est bien partie pour accéder de nouveau au second tour du scrutin, son concurrent de gauche Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit son dernier mot. Il vient de récolter un médiatique engagement de personnalités en sa faveur.

C'est sur le site Ce sera Mélenchon que l'on a pu voir un texte signé par environ 2000 personnalités du monde culturel qui encourage les électeurs indécis à donner leur vote au candidat de La France Insoumise, actuellement crédité jusqu'à 16 % des intentions de vote, faisant de lui le troisième homme de cette élection présidentielle. "Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui la meilleure carte dont nous disposons pour faire bifurquer le récit qu'on nous écrit depuis plusieurs mois", écrivent-ils, craignant que 2022 ne soit qu'un remake de 2017 lorsqu'Emmanuel Macron avait affronté Marine Le Pen, écartant alors la gauche d'une possibilité d'être au pouvoir.

Jean-Luc Mélenchon, qui a multiplié les propositions inverses de celles du président comme la retraite à 60 ans au lieu de 65 ans comme proposé par le candidat d'En marche, peut donc compter sur le soutien d'un parterre de stars après avoir déjà reçu l'appui de 160 économistes qui soutiennent son programme et son financement. On retrouve par exemple l'actrice et humoriste Blanche Gardin, qui n'avait jusque là jamais pris publiquement le parti d'un candidat. A ses côtés : Yvan le Bolloc'h, Romane Bohringer, Eva Darlan, Anny Duperey, Princess Erika, Corinne Masiero, Bruno Solo, Sanseverino ou encore Julien Boisselier, Catherine Corsini, Robert Guédiguian...

Ces derniers temps, les stars avaient plutôt fait profil bas, sans doute marquées par le sort réservé à certains camarades ayant manifesté du soutien à tel ou tel politique par le passé, comme ce fut le cas pour Faudel et Doc Gynéco qui ont payé très cher leur soutien à Nicolas Sarkozy. Récemment, c'est le clivant rappeur Booba qui a surpris tout le monde en soutenant sur Twitter... Eric Zemmour !