Brad Pitt repéré en fauteuil roulant : des photos intriguent...

Brad Pitt aurait-il des problèmes de santé insoupçonnés ? Des photos de l'acteur, qui ont quoi marquer les esprits, ont fait le tour de la Toile : on le voit assis sur un fauteuil roulant, masque contre le coronavirus sur le visage, poussé par un médecin. Si l'inquiétude avait vite atteint ses fans, il n'y a pas de raison de s'alarmer.

Comme le rapporte Page Six, Brad Pitt a donc été photographié en fauteuil roulant à la sortie d'un centre médical du chic quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, le mercredi 14 avril 2021. Malgré sa capuche sur la tête et d'énormes lunettes de soleil, l'acteur de Fight Club, Seven ou encore World War Z n'a pas échappé à l'oeil aiguisé des paparazzis. Si l'acteur a été contraint de quitter l'établissement de cette manière, c'est en raison d'une politique stricte concernant la sécurité des patients - et le risque de procès qui en découle, le dieu dollar n'étant jamais bien loin dans l'esprit de nos amis américains - qui veut qu'ils soient accompagnés d'un membre du personnel et assis en toute sécurité. Une fois sur le parking, ce n'est alors plus le problème de l'établissement. Brad Pitt venait pourtant consulter... un dentiste !