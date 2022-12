Brad Pitt signe un contrat très juteux avec la France... et ça ne concerne pas le vin !

On ne l'aura jamais autant vu en nos frontières. Propriétaire du château de Miraval, à Correns, dans le Var, Brad Pitt vient de signer un autre type de contrat en France, qui ne concerne pas du tout les domaines viticoles... mais bien le septième art. Le groupe Mediawan vient effectivement de prendre le contrôle de la maison de production hollywoodienne Plan B Entertainment, co-fondée par le comédien et son ancienne compagne Jennifer Aniston à l'an 2002 à Beverly Hills en Californie - comme l'ont dévoilé Xavier Niel et Matthieu Pigasse à l'AFP le vendredi 9 décembre 2022. L'opération, à laquelle prennent part les actionnaires de Mediawan via une augmentation de capital, valorise Plan B Entertainment à plus de 300 millions de dollars et sera réalisée en plusieurs fois, selon le Financial Times.

Mediawan produit notamment l'émission C à Vous, la série HPI avec Audrey Fleurot ou encore, récemment, pour le cinéma, le film Novembre de Cédric Jimenez qui est un véritable succès. En septembre dernier, le groupe a créé la société de production Blue Morning Pictures avec le réalisateur Florian Zeller - l'époux de Marine Delterme -, et se jure ainsi de conquérir les Etats-Unis. "On a vu Dix pour cent ou la série The English avec Emily Blunt. On a adoré The Father de Florian Zeller, avec Anthony Hopkins, explique Dede Gardner, la vice-présidente de Plan B. Ca, ce sont ceux qu'on connaît déjà, mais je suis sûr qu'ils ont plein d'artistes qu'on ne connaît pas encore et qui pourraient beaucoup nous inspirer."

J'adorerais tourner en France

Brad Pitt, qui vient déjà en France plusieurs fois par an, pourrait donc bien poser ses valises plus souvent sur nos terres. "J'adorerais tourner en France. A Paris, surtout. Mais je n'ai pas de projet concret, assure-t-il dans les colonnes du journal Le Parisien. Je viens ici depuis des années, ça a fini par créer un lien. J'essaie de venir dès que je peux. Trois ou quatre fois par an, en général. Dans le Var, bien sûr, mais j'aime aussi le Nord, l'Ouest, l'Est." Dans cette même interview, le comédien en dit davantage sur son goût pour le cinéma à la française, notamment pour le film Ponette de Jacques Doillon, ou encore pour le jeu d'actrice de Camille Cottin. Le verra-t-on prochainement dans une comédie potache avec Gérard Depardieu ou Christian Clavier pour autant ? L'avenir nous le dira...