Brad Pitt : Son sosie galère en amour, comme lui !

La vie amoureuse des célébrités passionne leurs nombreux fans. Celles de leurs sosies également ! Le double de Brad Pitt par exemple, pâtit de sa ressemblance avec l'acteur. Le sosie en question s'appelle Nathan Meads ! Il est anglais, papa célibataire (comme Brad Pitt !) de deux enfants et réside à Oxford. L'homme fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à sa ressemblance avec le héros des classiques Seven, Sept Ans au Tibet et Fight Club. Dans une interview accordée à Jam Press, il explique que cette ressemblance a ses avantages, financiers notamment (Nathan gagne entre 300 et 600 euros par prestation de sosie), mais aussi quelques inconvénients.

"Je me fais beaucoup draguer par les femmes. Certaines d'entre elles n'arrivent pas à croire à quel point je lui ressemble, et certaines m'accusent de les piéger, révèle Nathan Meads. On essaye toujours de m'appeler en visio sur Instagram parce que les gens ne me croient pas."

Pareil sur les applications de rencontres ! Nathan Meads éveillait toujours les soupçons et a même été harcelé. Il a décidé de supprimer ses comptes et explique : "Je reste célibataire. Je ne cherche pas l'amour de toute façon, et comme mes filles sont ma priorité absolue, je ne veux pas m'engager. Je ne cherche pas ma Angelina."