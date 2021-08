Brahim Asloum : Qui est Justine Pouget sa femme et mère de ses enfants ?

D'ici quelques mois, Brahim Asloum s'apprête à devenir papa d'un deuxième enfant, une petite fille, avec sa femme Justine Pouget. Déjà parents d'un petit garçon prénommé Joseph-Ali, né le 15 septembre 2019, le couple s'était marié le 8 juillet 2019 à Paris. Responsable de Collection Dolce & Gabbana dans la capitale, la jeune femme explique avoir étudié le management commercial et le management du sport à Grenoble puis être partie à l'étranger afin de compléter sa formation avant d'être embauchée à son poste actuel en 2016 dans l'entreprise Luxottica sur sa page Linkedin.

Dès que je l'ai vue...

Auparavant, Justine a travaillé pour le groupe Ray Ban à Nice mais aussi comme Chef de projet pour le développement de l'offre "futur USA" (un programme d'études pour les athlètes de haut niveau aux USA) en 2015 et 2016. Peut-être est-ce d'ailleurs au cours d'une des missions de ce poste que la jeune femme a rencontré le champion Brahim Asloum ? Interviewé par Gala, l'ancien sportif avait confié qu'il avait croisé pour la première fois sa femme dans la station de ski des Menuires à l'occasion des RMC Sport Games en 2016. "Dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était elle" avait-il ajouté.

Désormais reconverti en tant que commentateur sportif pour les JO de Tokyo lors des épreuves de boxe, Brahim a annoncé que Justine était enceinte d'une petite fille lors d'une interview dans l'émission Le Club de l'été sur Europe 1 le 15 juillet 2021. "J'attends un deuxième bébé. Une petite fille !" avait-t-il confié, le sourire aux lèvres avant de préciser comment il allait profiter de l'été avec son épouse. "On voulait partir un petit peu à l'étranger mais ça ne va pas être possible avec tout ce qui se passe donc on va rester dans le Gers (...) J'y vais chaque été et je découvre à chaque fois de nouveaux endroits. Je me fais guider par ma femme. C'est assez magique." Un été qui s'annoncera d'autant plus magique avec cette nouvelle grossesse de Justine...