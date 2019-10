Brandy Norwood : Que devient la chanteuse, grande complice de Monica ?

Il y a deux écoles, en ce qui concerne Brandy. Ceux qui pensent à l'eau-de-vie et ceux qui pensent au duo formé par la chanteuse avec Monica. En 1998, les deux jeunes femmes unissent leurs voix pour produire le mythique titre R&B The Boy is Mine... et s'offrent, au passage, une place dans la légende. Mais cette période est terminée depuis deux décennies et le duo n'est plus d'actualité – malgré une tentative en 2012. En lieu et place, elles ont poursuivi leur route chacune de leur côté. Solo, Brandy Norwood brille au paradis des stars, comme elle le faisait déjà depuis 1994 avec son premier album éponyme.

Il faut dire que tout commençait à la perfection, très tôt, pour elle. Non seulement le public lui reconnaît immédiatement une vocation musicale, mais il l'applaudit aussi à la télévision. Héroïne de la série Moesha de 1996 à 2001 – 127 épisodes au total –, elle a également roulé sa bosse sur grand écran, parfois même au rayon Direct to DVD. Arachnophobie en 1990, La Légende de Cendrillon en 1997 et Souviens-toi... l'été dernier 2 en 1998 composent entre autres sa filmographie. Une partie de sa carrière qu'elle est loin d'avoir mise de côté. Depuis 2018, elle incarne Cassandra, l'un des rôles récurrents des épisodes de Star. Malheureusement, le show vient d'être annulé après trois saisons par la Fox.