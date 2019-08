Brigitte Macron : Rires complices avec Emmanuel pour son grand retour à l'Elysée

Un peu plus tôt dans la journée, le chef de l'Etat avait reçu le Premier ministre britannique Boris Johnson, successeur de Theresa May, afin de discuter avec lui de l'épineux sujet du Brexit. A ces deux rencontres s'est enfin ajoutée celle avec le Premier ministre indien Narendra Modi au Château de Chantilly.



G7 en approche

Du 24 au 26 août prochains se déroule le sommet du G7 à Biarritz. Tandis qu'Emmanuel Macron et ses homologues américain, britannique, allemand, canadien et japonais discuteront de sujets graves, les conjointes des chefs d'Etat et de gouvernement disposeront de leur propre agenda. Il n'y aura que des femmes puisque le mari d'Angela Merkel, très discret, a exprimé le désir de ne pas accompagner la Chancelière allemande jusqu'au Pays basque. Et les conjointes ne seront pas que six puisque d'autres pays ou organisations sont représentés lors du sommet.

Ainsi, Brigitte Macron, Melania Trump ou encore Cecilia Morel (la première dame du Chili), Jenny Morrison (celle de l'Australie) ou encore Małgorzata Tusk, l'épouse de Donald Tusk, le président du Conseil européen, partiront à la découverte du patrimoine local.

Tandis que les chefs d'Etat et de gouvernement partageront leur premier dîner officiel du G7 le samedi 25 août, les conjointes se retrouveront dans un restaurant de Biarritz pour leur propre repas. Le lendemain, dimanche 23 août, elles voyageront jusqu'au village d'Espelette, connu pour son célèbre piment et ses espadrilles, dont Brigitte Macron est une amatrice. "C'est un lieu assez emblématique de la région basque et Brigitte Macron était déjà allée rencontrer les habitants", a fait savoir l'Elysée au Parisien. La première dame prépare depuis des mois ce week-end. De son côté, Jean-Marie Iputcha, maire d'Espelette, n'a pas caché son enthousiasme auprès de RTL : "On a du mal à y croire, ce sont quand même les premières dames du monde. C'est inédit. Pour nous, c'est la grande surprise."

Après avoir rencontré les artisans de la ville et avoir profité des animations organisées autour des traditions de la région, elles déjeuneront à Cambo-les-Bains, puis elles visiteront la villa Arnaga dans l'après-midi. "Cette majestueuse bâtisse, réputée pour son jardin et pour le musée Edmond-Rostand qu'elle héberge, a été construite il y a plus d'un siècle par l'écrivain français", rappelle Le Parisien. Le soir venu, elles retrouveront leurs époux ou compagnons à Biarritz pour un nouveau dîner officiel.

La journée du 26 août est annoncée comme étant "tournée vers les océans" par l'Elysée. Des rencontres sont prévues avec des "associations locales qui oeuvrent à la préservation de la mer" et avec des sauveteurs. Des champions de surf réaliseront également une attraction sportive.