Brigitte Macron : Vacances en famille, dîner intime avec Carla et Nicolas et maintenant la rentrée !

Comme tout un chacun, Brigitte Macron a fait sa rentrée après des vacances bien remplies. Le Parisien est revenu sur le mois d'août bien rempli de la première dame de France ainsi que les engagements qui l'attendent. C'est ainsi que l'épouse du président réélu a pu se ressourcer en famille au Fort de Brégançon, voir en toute intimité avec sa grande amie Carla Bruni-Sarkozy et son mari et se préparer pour un mois de septembre qui ne manque pas de défis sur les sujets qui lui tiennent tant à coeur : ceux qui concernent les enfants.

Tandis qu'Emmanuel Macron a fait au mieux pour s'assurer de ses missions présidentielles et pouvoir passer un peu de temps auprès de son épouse, Brigitte Macron a passé son été à Brégançon, composant avec les photographes. "Les paparazzades, c'est compliqué, elle n'aime pas du tout, mais elle a intégré la contrainte. Ce qu'elle veut surtout, c'est protéger ses petits-enfants", indique un membre de son entourage au quotidien. Il faut dire que chaque cliché fait du bruit, comme une rare sortie en maillot sur un bateau immortalisée ou une balade en jet ski de son mari. Difficile pour le couple de passer inaperçu.

Une attention difficile à gérer dont elle a pu sûrement discuter avec un autre couple politique très médiatisé : Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Les amoureux ont séjourné eux au Cap Nègre comme à leur habitude et les parents de la petite Giulia ont dîné avec l'actuel dirigeant français et la First Lady. Une rencontre révélée par Le Parisien qui souligne à quel point les deux présidents et leurs épouses se connaissent et s'apprécient.

Sur le pont de la rentrée

Désormais, Brigitte Macron est de retour à l'Elysée, dans son bureau personnel. Si elle n'a pas réagi aux allusions insistantes sur son rôle dans le retour au gouvernement de Marlène Schiappa dont elle n'a jamais caché la proximité, elle préfère s'attarder sur des dossiers urgents : la reprise de ses cours à l'Institut des vocations pour l'emploi (Live) qu'elle donne à Clichy-sous-Bois, Valence et Roubaix à destination des décrocheurs et la Fondation des hôpitaux de France, avec l'inauguration de nouveaux espaces de repos pour les soignants dans les hôpitaux et les Ehpad.

Par ailleurs, elle poursuit son travail pour faciliter l'accueil des enfants ukrainiens réfugiés en France avec notamment le concours de celui qui a succédé à Jean-Michel Blanquer, Pap Ndiaye. Enfin, Brigitte Macron a rendez-vous à Marseille dans quelques jours avec la secrétaire d'État à l'Enfance Charlotte Caubel pour inaugurer une unité d'accueil pédiatrique à destination des enfants maltraités. Enfin, elle accompagnera son époux à New York pour l'assemblée générale de l'ONU, afin de discuter dans une école de jeunes filles de Harlem sur le harcèlement scolaire, lutte qui lui tient beaucoup à coeur.